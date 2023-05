Agente de Marcano abre a porta à renovação: "Falamos no final da época"

Marcano marcou o golo da vitória do FC Porto em Arouca

Central espanhol do FC Porto tem vínculo válido até 2023.

Inaki Ibañez, agente de Iván Marcano, central do FC Porto, aguarda pelo final da temporada para ter novidades quanto à renovação de contrato do jogador, que termina o atual vínculo em 2023.

"Falamos no final da época. Tendo em conta a situação e o projeto, fica para mais tarde. Não é um caso de vida ou morte, fica reservado para o final da temporada", declarou o empresário à Antena 1.

O jogador de 35 anos está na história do clube como o defesa que mais golos apontou de dragão ao peito."Marcano é um jogador que tem uma forma de ser muito discreta, não alimenta ruídos. Tornar-se o defesa mais goleador da história do clube é muito chamativo", vincou Ibañez, garantindo que Marcano "se sente em casa, cómodo no FC Porto". "Teve muitas alegrias, mas também viveu tristezas, devido a lesões", anotou.

Marcano ingressou no FC Porto em 2014/15, registando uma passagem pela Roma em 2018/19 antes do regresso a Portugal. Esta época leva sete golos em 38 jogos realizados.