"Admito que o mercado seja soberano, mas o caso do Sérgio Conceição é especial"

Fernando Gomes, administrador financeiro do FC Porto fala sobre o impacto que o mercado de verão poderá ter sobre o clube azul e branco.

O contrato de Sérgio Conceição com o FC Porto termina no final da temporada e, até ao momento, o técnico dos dragões não se tem alongado em comentários sobre o tema.

Em entrevista ao Jornal Económico, Fernando Gomes, administrador financeiro do emblema azul e branco, falou numa situação "especial" com o treinador, ainda que admita: "O mercado é soberano".

"Acho que o presidente disse tudo: "A minha expectativa é de continuidade [de Sérgio Conceição]". Faço essas as minhas próprias palavras porque é o presidente quem está sempre 'em cima'. (...) Admito que o mercado seja soberano, mas no caso do Sérgio Conceição é especial. (...) O treinador que temos é um genuíno adepto do FC Porto. Não faz nada por marketing ou por teatro. É um portista "a sério". Esteja aqui ou fora daqui. Portanto, aqui não há só aquela regra cega do mercado. Penso que há também um sentimento de pertença que pesará nas decisões, tanto na do FC Porto como na do treinador", assinalou Fernando Gomes, que abordou também os casos de Sérgio Oliveira e Otávio, duas das peças mais influentes da equipa, que até renovaram os respetivos vínculos recentemente:

"Eles são muito bons jogadores e as cláusulas não são assim tão impeditivas. Não depende do FC Porto, depende do mercado", assinalou, garantindo ainda que o clube continua a trabalhar com Jorge Mendes, que elogia: "Jorge Mendes é um enorme empresário. (...) Um empresário sério e capaz, como é o caso do Jorge Mendes, trabalha com qualquer clube. Ele está a desenvolver a sua atividade. (...) Não nos interessa que qualquer clube nacional possa ter o Jorge Mendes como parceiro. O que nos interessa é que naqueles casos em que nós estamos seriamente empenhados em encontrar uma qualquer boa solução para o FC Porto, ele possa ser um parceiro fundamental. E tem sido nestes últimos tempos", rematou Fernando Gomes.