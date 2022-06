Vitinha com a camisola do FC Porto

O FC Porto anunciou esta quinta-feira o vencedor do golo do ano do FC Porto, com os adeptos portistas a inclinarem-se para o marcador por Vitinha na Taça de Portugal, diante do Benfica

Recorde o golo, 2-0 no FC Porto-Benfica (3-0), partida da Taça de Portugal