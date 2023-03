"Acho que tenho condições para regressar ao FC Porto", afirma Tomás Esteves

Lateral está emprestado pelo FC Porto ao Pisa, de Itália.

Em estágio com a Seleção portuguesa de sub-21, Tomás Esteves partilhou, este domingo, que a experiência desta época nos italianos do Pisa, nos quais joga por empréstimo do FC Porto, está a ser muito proveitosa para o seu crescimento, tendo já participado em 19 jogos na equipa que alinha no segundo escalão do futebol transalpino.

"É uma experiência que me está a fazer muito bem. Estou a gostar mesmo muito de estar em Itália, nem esperava tanto. Sinto que esta época estou a crescer como jogador", partilhou.

Sobre um regresso ao FC Porto no final do empréstimo ao Pisa, Tomás Esteves considerou "ter condições para" tal, mas adiou esse assunto para final da temporada.

"Não me cabe a mim responder, mas acho que tenho condições para regressar [ao FC Porto]. Em junho logo se verá, agora estou focado nos trabalhos da seleção, concluiu.