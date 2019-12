Camaronês quis sair em agosto, mas não desistiu do FC Porto

Desde o final de julho que Aboubakar treina com normalidade, mas foram precisos mais quatro meses para merecer a confiança de Sérgio Conceição. A verdade é que, no início da temporada, o camaronês não estava preparado para ser opção. Desde cedo que "Abou" entendeu que começaria como quinto avançado o que, mesmo para uma equipa que habitualmente joga com dois, não abria perspetivas muito risonhas. E foi por isso que procurou uma saída até ao limite do fecho de mercado. O Besiktas nunca se aproximou dos valores exigidos por FC Porto e jogador e a continuidade pareceu o prolongar de um calvário sem tempo de jogo. No Dragão, Marega goza de um estatuto ao nível "Dragão de Ouro", Zé Luís foi-se afirmando como goleador de serviço, depois apareceu Soares e, mais recentemente, foi Fábio Silva a entrar para faturar.

Ainda assim, Aboubakar continuou sempre a trabalhar no limite do esforço e com um sorriso no rosto. O africano definiu como objetivo pessoal voltar a afirmar-se no FC Porto, ao invés de aguardar por nova reabertura do mercado e pelas propostas que, de forma informal, lhe foram continuando a chegar. Conceição nunca lhe negou espaço e prometeu que a oportunidade chegaria se este a justificasse e a conjetura o permitisse. Foi o que sucedeu em Berna, em muito por culpa da lesão de Zé Luís e pela baixa de forma de Soares. "Tem mais peso e experiência europeia, é bom tecnicamente e forte fisicamente", justificou o treinador.

Soares continua a receber sondagens do Brasil e da China e a hierarquia dos avançados mudou. O camaronês definiu como meta voltar a afirmar-se no FC Porto, apesar de o telefone não ter parado de tocar

Com o bis - que também lhe valeu a entrada na equipa da semana da Liga Europa (ver página 11) - o camaronês tem a alavanca que faltava para voltar a ser o jogador que era. E, com isto, provavelmente fechou as portas do mercado de janeiro. A esse nível, é provável que o FC Porto, que até precisa de vender, não fique com cinco avançados para os últimos meses da temporada. Soares deixou de ser opção constante e continua a receber sondagens do Brasil e China. No verão, a SAD negou qualquer possibilidade de saída. Mas nem Fábio Silva se tinha estreado, nem Aboubakar dera mostras de estar completamente recuperado. A hierarquia mudou e o mercado também.