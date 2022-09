Sérgio Conceição: "Apedrejamento? Trocava o sucesso desportivo pelo bem-estar da minha família"

Declarações do treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Braga (sexta-feira, 21h15, no Estádio do Dragão).

Apedrejamento: "Obviamente que foi uma situação que me abalou e que abalou a minha família. Agora, aproveito para agradecer o apoio feito por todos os quadrantes, sem distinção clubística, que deram uma palavra e tiveram gesto de apoio para com a minha família. Ontem tive uma visita ao IPO que me tocou bastante e no final fiz uma declaração emocionada em que disse que trocava todas as vitórias e conquistas pela vida daqueles miúdos. Tive a oportunidade de estar presente e perceber o estado deles. Com a minha família é a mesma coisa. Nada é mais importante e trocava esse sucesso desportivo pelo bem-estar da mesma. Nada mais a acrescentar, penso que toda a gente se revê nas minhas palavras, que são sentidas e de alguém que sofreu, que não fui eu, antes fosse, um ataque feio a gente que não está diretamente ligada ao sucesso ou não desportivo"

Em investigação: "Está em investigação, já são muitos anos desde juniores como jogador, entretanto como jogador fui campeão todos os anos, em mais de 50 por cento do tempo como treinador também. Tive a ajuda de toda a estrutura, equipa técnica e jogadores. Sou o treinador mais titulado a par do Artur Jorge, mas isto nada conta, nem para as pessoas, mas não se pode passar o limite da paixão, a vontade de vencer e a estupidez, inqualificável, como foi o caso. Um gesto isolado de alguém que não é exemplo e que não revejo nesse gesto toda a gente que ama o FC Porto."

Pediu punição interna para os autores? "Não houve conversa com a direção nesse sentido."

