A premonição de Romário Baró sobre Taremi que não falhou

Romário Baró, médio do FC Porto

Internacional português de sub-21 é um dos jogadores mais próximos do iraniano no plantel do FC Porto.

Romário Baró é um dos jogadores mais próximos de Mehdi Taremi no plantel do FC Porto e, no domingo, disse-lhe que a estreia do iraniano a marcar esta época aconteceria contra o Portimonense.

Mero incentivo ou premonição do médio, a verdade é que o atacante faturou mesmo, logo num dos primeiros lances da segunda parte do jogo com os algarvios.

Taremi não se esqueceu e, depois de ter festejado com os elementos que estavam no relvado - Otávio foi um dos primeiros -, decidiu aproximar-se do banco para cumprimentar o internacional sub-21 português de forma mais efusiva.