À margem das opções no FC Porto, Saravia foi oferecido a clube da Argentina

Lateral-direito não foi inscrito pelo FC Porto e procura colocação. Botafogo também apontado.

O mercado de inverno fechou em Portugal sem que o FC Porto tivesse inscrito Renzo Saravia na Liga, pelo que o lateral-direito continua à procura de colocação. Nesse sentido, O JOGO apurou que os representantes do internacional argentino sugeriram-no ao River Plate, na modalidade de empréstimo por uma temporada.

O clube de Buenos Aires, campeão em 2021, está em negociações por outro jogador para a mesma posição, no caso Marcelo Herrera, do San Lorenzo, mas os dois emblemas ainda não chegaram a acordo. Por isso, sabe o nosso jornal, mesmo que não esteja na carteira de alvos dos "Millonarios", o nome de Saravia será proposto ao treinador Marcelo Gallardo, que decidirá qual a posição a tomar em relação à possibilidade de avançar pelo defesa. Informe-se que, na Argentina, o mercado encerra no dia 9.

Contratualmente ligado ao FC Porto até 2023, Saravia deixou o Internacional em dezembro último, altura em que terminou a cedência ao clube de Porto Alegre. Desde então, tem mantido a forma no Olival, à margem das opções de Sérgio Conceição. O que é certo é que as impressões deixadas no Brasil foram positivas, uma vez que o Botafogo também estará interessado no lateral.