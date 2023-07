Na véspera do jogo com o Wolverhampton, o FC Porto treina no Parque Desportivo da Nora, em Ferreiras. No exterior do estádio, como tem sido habitual, estavam alguns adeptos, à espera dos jogadores e de Sérgio Conceição e, já com o apronto a decorrer, chegaram três amigas, equipadas a rigor: Maria, Filipa e Mariana.

De Lisboa, mas de férias no Algarve, logo revelaram o propósito a O JOGO. Estar com Diogo Costa. Maria, 17 anos, envergava uma camisola de Fernando Gomes, o Bibota, e a ligação rapidamente foi desvendada. "Já não o vi jogar, claro, mas é uma pessoa que diz muito à minha família. Era o melhor amigo do meu pai. A minha madrinha é a esposa dele", conta.

Terminado o treino, lá chegou Diogo. O 99 acedeu aos pedidos com um sorriso e fez o dia do trio de jovens adeptas. Um ídolo do presente sobre os ombros de uma glória de outros tempos.

Veja o vídeo: