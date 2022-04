A complicada saga de Hugo Miguel: em cinco anos, 13 erros contra e um a favor do FC Porto

Após o encontro em Braga, Conceição queixou-se das más decisões sistemáticas do juiz lisboeta e as contas do Tribunal O JOGO dão-lhe razão. Só por uma vez teve um erro a favor e 13 contra os dragões.

Sete penáltis por assinalar a favor do FC Porto e seis jogadores dos adversários por expulsar: é este o "saldo" dos dragões nos jogos arbitrados por Hugo Miguel nas últimas cinco temporadas, de acordo com o Tribunal de O JOGO [foram consideradas apenas as decisões unânimes dos três ex-árbitros que fazem parte do nosso painel.

Desde que Sérgio Conceição é o treinador, os portistas têm tido razões de queixa do juiz lisboeta que em 13 jogos só não teve lances polémicos mal ajuizados em três: nos triunfos sobre o Boavista (3-0), em 17/18, e sobre o Santa Clara (2-1), em 20/21, e na derrota no Restelo (0-2), em 17/18.