Brasileiro chegou aos oito golos e duplicou a conta de 2020/21, à boleia da percentagem de eficácia mais alta dos avançados do FC Porto

Evanilson tem celebrado os golos pelo FC Porto a simular duas pistolas e é uma boa metáfora para retratar os números dos últimos meses. Com o bis frente ao Benfica, o brasileiro chegou aos oito golos, dobrou o registo da época passada e, neste momento, é mesmo o avançado mais eficaz do plantel. Vai disparado para a afirmação na equipa. Em 32 tentativas, o camisola 30 dos dragões acertou em cheio por oito vezes, cinco delas na Taça de Portugal, numa eficácia de 25%, um pouco acima do endiabrado Luis Díaz (23%) e bem destacado de Mehdi Taremi, que anda desencontrado com a baliza: nove golos em 56 remates valem 16% de eficácia.

Evanilson é o terceiro melhor marcador do FC Porto, atrás de Taremi e Luis Díaz

Sobra Toni Martínez com quatro golos em 20 disparos (20%). Entre este quarteto, o espanhol teve a melhor taxa de sucesso de 2020/21 (26%), numa época em que foi aproveitando as oportunidades como suplente utilizado e até fez a reta final a titular, estatuto que manteve no arranque da temporada atual, mas que não durou para lá disso.

Evanilson também foi mostrando o que valia a partir do banco e terminou a última época com 21% de eficácia: quatro golos em 19 remates. Ou seja, em 2021/22, já dobrou a conta sem precisar de duplicar as tentativas. O brasileiro de 22 anos saltou para o onze no início de outubro e de lá não saiu, mesmo quando Sérgio Conceição optou por jogar apenas com um ponta-de-lança, no recente embate diante do Braga. Nos primeiros cinco jogos, bisou frente ao Sintrense, para a Taça de Portugal, mas o treinador defendeu a importância do avançado para lá dos golos, pelo contributo na manobra ofensiva.

Nos últimos 12 encontros, Evanilson contribuiu diretamente para nove golos: marcou seis e assistiu para três

Certo é que "Eva" não demorou muito mais a deixar marcas visíveis. Nos últimos 12 jogos, apontou seis golos e assistiu para outros três, sendo o terceiro melhor marcador do plantel, atrás de Taremi (nove golos) e Díaz (14).