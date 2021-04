"A arbitragem do Moreirense-FC Porto não pode ser varrida para debaixo do tapete"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esteve esta terça-feira no programa Universo Porto Bancada, no Porto Canal. A arbitragem do Moreirense-FC Porto, da 29ª jornada da Liga NOS, dominou as conversas

"O presidente tem um grande conhecimento e parece que adivinhava que estávamos na iminência de termos uma das mais vergonhosas arbitragens dos últimos anos", disse Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esta terça-feira, no Porto Canal.

O direto portista referia-se à arbitragem do Moreirense-FC Porto, da 29ª jornada da Liga NOS: "Como disse a generalidade da crítica, a arbitragem não teve pés nem cabeça e há coisas que têm de ser explicadas. Esta arbitragem não pode ser varrida para debaixo do tapete, o FC Porto arcar com as consequências e fingir que nada aconteceu", afirmou, antes de falar do lance de Francisco Conceição, ao minuto 82, na área da equipa da casa.

"No lance do Francisco Conceição, ele foi derrubado por um jogador que nem tenta jogar a bola. Como é que o árbitro no campo não faz nada e, pior ainda, o VAR, que tem a possibilidade de ver os lances as vezes que forem necessárias? Não marcou, porque não quis. É penálti ou não? É. Ele viu? Viu. O árbitro tem obrigação de ver, mas pode não ter visto. O VAR viu e não marcou porque não quis. Isto tem de ter consequências", concluiu.

"Uma competição profissional, que movimenta muitos milhões, que os clubes tem obrigações para cumprir, não pode ser decidida pelos humores dos árbitros que não são competentes. O desempenho de António Nobre é o pior desde que existe VAR, porque não tenho memória de um que não tenha assinalado três grandes penalidades. Se ele não tem competência para assinalar, tem de as sinalizar para Hugo Miguel ver. Mas isso desapareceu nos jogos do FC Porto. Ninguém vai ver. Vão ver contra o FC Porto, mas não para o FC Porto. Porquê?", acrescentou.