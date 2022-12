"O Mourinho dizia muitas vezes ao Reinaldo que o Sérgio Conceição era meu afilhado"

Pinto da Costa, em declarações à Dragões, a propósito da fotobiografia "Largos Anos têm 14 600 Dias"

Entrevistado pela Dragões, publicação impressa e online do FC Porto, a propósito da fotobiografia "Largos Anos têm 14 600 Dias", Pinto da Costa fala de duas relações especiais que tem com dois ex-jogadores do FC Porto: o atual vice-presidente Vítor Baía e o treinador Sérgio Conceição.

"Sempre gostei de todos os jogadores, mas lembro-me de dois casos com que tinha muito cuidado", começa por referir. "Um era o Vítor Baía, porque, pelo feitio dele, quando acabava um jogo vinha-me abraçar e parecia que era o meu preferido. Tinha, como toda a gente, grande admiração por ele, mas não era preferido, era bom. E gosto mais dos que são melhores, como é evidente", disse.

"E depois, curiosamente, foi com o Sérgio Conceição, porque tinha um carinho especial por ele, que conheço desde os 15 anos, quando ele veio para o FC Porto sozinho. Além disso era um grande jogador que esteve ligado a grandes momentos. No nosso tri, ganho em Guimarães, é ele que desbloqueia o jogo com duas jogadas fantásticas em que dá os golos ao Zahovic e ao Jardel", recordou.

"O Mourinho dizia muitas vezes ao Reinaldo que o Sérgio era meu afilhado. E eu disse-lhe: "É afilhado porquê? Não é meu afilhado. Têm de compreender que o conheço desde menino...". Então eu tinha um certo cuidado, publicamente, de não passar a imagem de que era diferente dos outros, porque não era, só que o Sérgio era muito exuberante também, sentia o FC Porto como poucos e dava naturalmente grandes fotos", disse ainda o presidente portista.