Sporting ou Braga? Tabata vai escolher e os valores estão definidos

Rodiney Sampaio, líder da SAD, revelou a O JOGO os números que estão em cima da mesa: 10 milhões de euros ou metade deste valor por cinquenta por cento do passe. O negócio está por horas

Sporting ou Braga? Bruno Tabata e Deco, o seu agente, têm carta branca do Portimonense e vão decidir hoje qual o emblema que o extremo brasileiro vai representar em 2020/21. A administração da SAD dos algarvios esteve ontem reunida, durante cerca de duas horas, e, tal como foi revelado a O JOGO pelo presidente Rodiney Sampaio, as contas estão feitas: dez milhões de euros, ou cinco milhões por 50 por cento do passe.

À partida, tanto os leões como os bracarenses estão na disposição de fechar o negócio, pertencendo a última palavra ao próprio jogador e ao antigo Mágico do FC Porto e da Seleção Nacional, que é o seu agente.

Além do Sporting e do Braga (na passada terça feira demos conta das conversações entre António Salvador e Rodiney), também Nimes, PAOK e Qatar Sports Club avançaram com propostas por Tabata. "Temos um compromisso com o jogador no sentido de facilitar a sua saída, consoante a proposta e a aceitação do próprio. O Tabata está connosco há cinco anos e a administração resolveu há já algum tempo premiar essa dedicação", precisa Rodiney Sampaio, sublinhando que o Portimonense "dá-se bem com todos os clubes e não escolhe pessoas ou amigos, mas sim instituições".

Um dado que ajuda a explicar a abertura para negociar com Sporting e Braga ao mesmo tempo, face às boas relações com António Salvador e Frederico Varandas, uma vez que os dados estão definidos: os tais dez milhões ou a contrapartida acima descrita. O líder da SAD adiantou ainda que Theodoro Fonseca, acionista maioritário da sociedade, "não é nem agente nem intermediário neste negócio, limitando-se a aconselhar o Portimonense nesta e noutras eventuais vendas".

Tabata, 23 anos, chegou a Portimão em 2015, ainda com idade de júnior, e em 2016/17 foi um dos heróis da subida de divisão. Já na I Liga, primeiro com Vítor Oliveira e depois com Folha e Paulo Sérgio, espalhou perfume, de tal modo que passou a integrar as convocatórias da seleção olímpica do Brasil.

Por tabela, valorizou-se e subiu de cotação. Em janeiro esteve quase para sair, mas a SAD, atendendo à situação complicada da equipa na tabela classificativa, não abriu mão do jovem, tendo-lhe então "prometido" que, na primeira oportunidade, avançaria para um negócio proveitoso e não lhe "cortaria as pernas".