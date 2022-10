Portimonense: via livre para Ouattara

Moufi está castigado e Ouattara deverá ocupar o lado direito da defesa.

Zié Ouattara será certamente o eleito de Paulo Sérgio para render o castigado Moufi na lateral direita. O costa marfinense, de resto, tem atuado com bastante regularidade, inclusive em lugares mais adiantados do terreno, fruto de uma polivalência que agrada ao técnico e que é uma mais-valia para a equipa.

Reforço desta época, oriundo do Vitória de Guimarães, Ouattara tem conquistado aos poucos espaço no onze e ainda no último jogo revelou a propensão para acompanhar os lances ofensivos e, inclusive, tentar a sorte e atirar ao golo.

Os algarvios recebem o Estoril no domingo (15h30).