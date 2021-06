Portimonense: acordos com Urawa e FC Porto garantem três "reforços"

SAD algarvia assegurou a continuidade de Fabrício, Maurício e Ewerton no plantel.

Na linha do que O JOGO tinha anunciado, a SAD do Portimonense concluiu com êxito as negociações com os japoneses do Urawa e assegurou, a título definitivo, o passe dos brasileiros Fabrício e Maurício.

Ao mesmo tempo, também Ewerton, que tinha ligação ao FC Porto por mais uma época, fica em Portimão. O trio, recorde-se, tem fortes ligações com o clube e a sua presença no plantel de Paulo Sérgio é uma mais-valia para a próxima campanha.

Os responsáveis dos algarvios terão gasto mais de meio milhão de dólares para garantir Fabrício e Maurício, cujas cláusulas de rescisão com o Urawa, no entanto, eram bem superiores. Mais pormenores do negócio, nomeadamente a duração dos novos vínculos, serão divulgadas muito em breve, possivelmente quando a equipa voltar ao trabalho, o que está previsto para dia 28.

Em relação a Ewerton, o acordo com os dragões foi fácil, uma vez que Sérgio Conceição não contava com o médio.