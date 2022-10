Paulo Sérgio: "A expulsão foi ridícula e depois o árbitro decidiu não marcar o penálti"

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota por 1-0 em casa do Rio Ave

Expulsão: "Uma dinâmica às vezes com três na defesa, mas centrais só tínhamos o Relvas. A oportunidade mais clara e única até à expulsão é a do Yago, sozinho na cara do guarda-redes. Ficámos reduzidos a dez, acho que o vermelho é ridículo. Não há gesto, não há nada, está por trás, fixa o pé para tentar a receção e há um pequeno contacto. Se formos mostrar vermelhos nestas situações não há jogo que acabe com onze. É muito injusta essa situação. Bem como o VAR chama [o árbitro] com indicação de uma grande penalidade, já vi o lance, o atleta do Rio Ave mete a mão na bola dentro da grande área e decidiu não marcar. São duas situações que nos penalizam imenso, as duas decididas contra nós injustamente, erradamente. Falámos ao intervalo que se soubéssemos suster e trabalhar com inferioridade a determinada altura íamos à procura do risco. Temos elementos para desequilibrar, com qualidade, fomos tentando adiar até que fomos à procura e voltamos a ter uma das melhores ocasiões com Rochez. É um resultado completamente mentiroso com incidências que nos penalizaram bastante."

Problema nas substituições: "Responsabilidade minha, o auxiliar não tem nenhuma responsabilidade. Demos uma indicação, mudámos a ideia da substituição à última da hora, com o objetivo de 'que se dane, com dois lá na frente', mas o auxiliar já tinha a placa na mão e não foi informado, portanto era o Seck que devia ter ficado em campo."

Momento: "A equipa continua num grande momento. Continua a mostrar saúde, não tem resultados, mas isso é diferente. É muito trabalho ali dentro para ter esse pulmão e inteligência tática. Com o FC Porto a derrota custou muito, depois tivemos um jogo péssimo na Taça, mas a equipa não deixa de estar num bom momento. Está a mostrar saúde e qualidade no que está a fazer."