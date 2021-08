Oficial: Nakajima está de regresso ao Portimonense

Internacional japonês foi apresentado esta quarta-feira como reforço do emblema algarvio.

"O bom filho a casa torna", começou por anunciar assim o presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, o regresso de Nakajima ao emblema algarvio esta quarta-feira, por empréstimo do FC Porto até ao final da temporada, numa operação que não inclui opção de compra.

O japonês prossegue assim a carreira em Portimão, onde jogou entre 2017 e 2018.

"É um orgulho tê-lo novamente aqui no Portimonense. Foi bem recebido pelo grupo e pelo mister Paulo Sérgio. Já está pronto para começar os trabalhos com o grupo. É um jogador muito importante por onde passou, está a regressar para fazer a recuperação e chegar novamente à seleção do Japão. Vai juntar-se ao grupo fantástico do Portimonense", afirmou ainda Rodiney Sampaio.

O internacional pelo Japão, de 27 anos, não fazia parte das opções de Sérgio Conceição e segue então para nova cedência - na época passada ainda realizou nove jogos pelos dragões, mas foi depois emprestado ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. A experiência, no entanto, não foi feliz, porque uma lesão grave tirou Nakajima dos relvados, tendo feito apenas dois jogos no Al Ain.