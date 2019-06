Bruno Tabata: "Sei que estou pronto para o próximo nível"

De férias em Ipatinga, o extremo sente-se bem no clube, mas não descarta um novo desafio.

Bruno Tabata já está de férias, em Ipatinga, município no interior do Estado de Minas Gerais, de onde é natural, depois de ter ajudado a seleção olímpica do Brasil a conquistar o Torneio de Toulon.

O extremo do Portimonense prestou algumas declarações a uma rádio local, e, para lá de dar conta de toda a satisfação pela estreia e bons resultados com a camisola canarinha, deixa elogios ao clube e ao país que o acolheram. "Continuo a viver um sonho. Há três anos tive a oportunidade de sair do Brasil para entrar na maior porta da Europa para os jogadores brasileiros, que é Portugal, um país fantástico e do qual eu gosto muito", contou o extremo que alinhou em dois jogos e fez um golo no Torneio de Toulon, à Guatemala, no triunfo por 4-0.

Sobre o futuro próximo, atendendo a que é muito cobiçado por clubes portugueses e europeus, repete o que há três semanas disse a O JOGO: "Vai ser passo a passo. Foi assim quando saí do Brasil e hoje não penso de maneira diferente. Tenho muito pela frente e sei que estou pronto para o próximo nível", garante, enfatizando o desafio constante que tem pautado a sua carreira. "Continuo a desafiar-me a mim próprio. Fiz três épocas no Portimonense e sinto-me muito bem, gosto imenso do clube e da cidade, mas, ao mesmo tempo, sinto-me bem preparado se surgir alguma oportunidade nesta janela de mercado".

Tabata, 22 anos, é um dos trunfos do treinador António Folha nos algarvios. Além de ser seguido por emblemas alemães, o seu nome também já foi associado a Benfica e FC Porto, mas a SAD já deixou bem claro que até à data não chegou nenhuma proposta concreta.