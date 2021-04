Paulo Meneses comentou as declarações de Jorge Jesus sobre Eustáquio, no final do Paços de Ferreira-Benfica.

Paulo Meneses, em declarações a JOGO, comentou as declarações de Jorge Jesus sobre Eustáquio, no final do Paços de Ferreira-Benfica. O treinador dos encarnados acusou o médio pacense de ter feito falta sobre Weigl com a intenção de magoar.

"Se eu fosse presidente dele, multava-o pela forma indigna como se referiu a um profissional de excelência. Mas, é só mais uma pérola de um grande treinador que não tem outras dimensões, infelizmente", disse.