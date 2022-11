Paços vai atacar mercado de janeiro e tem um regresso quase fechado

Maracás não se adaptou aos Emirados Árabes Unidos e tenta desvincular-se do Al Wahda para assinar como jogador livre pelos castores.



Sem ganhar há 15 jogos (jejum que não se verificava desde 1997/98), o Paços de Ferreira prepara-se para atacar o mercado de janeiro para reforçar a equipa às ordens de José Mota, estando praticamente acertado o regresso do central Maracás.

O empate com o Casa Pia, para a Taça da Liga, significou um bálsamo de esperança para o grupo, mas os responsáveis do clube têm a perfeita noção de que há urgência em reforçar vários setores, com a defesa à cabeça. É nesse contexto que se enquadrará a entrada de Maracás, atualmente a negociar a desvinculação com o Al Wahda de modo a poder assinar como jogador livre pelos castores.

O defesa brasileiro, de 28 anos, não se adaptou aos Emirados Árabes Unidos e tem sido pontualmente utilizado (apenas disputou três jogos), sendo do seu interesse voltar a jogar em Portugal para relançar a carreira e, de preferência, novamente ao serviço do Paços de Ferreira, clube que representou nas três épocas anteriores, sempre com elevado aproveitamento desportivo. Por aí, os desejos de Maracás e Paços de Ferreira correspondem-se. O central é bem-vindo pelo técnico José Mota e o defesa até já se encontra a trabalhar (para manter a forma) na Capital do Móvel, isto com a devida autorização do Al Wahda, cuja direção foi sensível à vontade Maracás mudar de ares. Cumpridos todos os pormenores burocráticos, a entrada na equipa pacense, última classificada no campeonato, será mesmo uma questão de pouco tempo.