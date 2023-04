"Espero que o Paços de Ferreira não venha a pagar a fatura por algum tipo de pressão"

A lutar pela permanência na I Liga, o Paços de Ferreira defronta o FC Porto no sábado e o presidente dos castores alerta que não quer ver o clube "pagar a fatura por algum tipo de pressão".

Numa altura em que se têm trocado acusações e feito críticas às arbitragens nas jornadas recentes da I Liga, principalmente por Benfica e FC Porto, o Paços de Ferreira espera não vir a "pagar a fatura por algum tipo de pressão", defende o presidente Paulo Meneses.

"O Paços de Ferreira foi claramente prejudicado em dois ou três jogos. Espero que não venha a pagar nenhuma fatura, nenhuma pressão. Se for bem escolhida a equipa de arbitragem, o que vai ser decisivo é o que é feito dentro de campo", apontou.

"Por vezes tenta-se fazer algum ruído em volta da arbitragem para se disfarçar. Nunca o farei para justificar que o Paços de Ferreira não teve o sucesso que era desejável e expectável", afirma o dirigente, em declarações à Bola Branca, da Rádio Renascença.

Paulo Meneses espera um jogo "de grande dificuldade para ambas as equipas". "O FC Porto respeitará, e muito, aquilo que possa encontrar no nosso estádio. Por um lado é motivador e por outro preocupante. A situação do Paços de Ferreira preocupa-me e muito, mas não nos pode inibir de conseguir objetivos que matematicamente são possíveis. Só ganhando podemos podemos aspirar à permanência", salientou, admitindo que foi "difícil" gerir as duas últimas derrotas.

O Paços de Ferreira-FC Porto, da 29.ª jornada da Liga Bwin, está agendado para as 20h30 de sábado.