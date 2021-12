César Peixoto é a hipótese mais forte para render Jorge Simão no Paços

Treinador está livre no mercado. Na época passada teve uma curta passagem pelo Moreirense.

César Peixoto está em boa posição para regressar ao ativo e assumir o comando técnico do Paços de Ferreira. O treinador, sabe O JOGO, é, neste momento, o mais bem colocado para assumir um cargo vago depois da saída de Jorge Simão, no dia seguinte ao desaire caseiro com o Gil Vicente, na ronda 14 da Liga Bwin.

Peixoto, 41 anos, regista passagens, enquanto treinador, por Varzim, Académica, Chaves e Moreirense, clube que orientou em sete jogos da época passada.

O Paços de Ferreira, que na temporada 2020/21 acabou em quinto lugar do campeonato, atravessa uma crise de resultados: não vence há oito jogos, entre todas as provas oficiais, e na Liga Bwin está no 14.º lugar, com 11 pontos somados.