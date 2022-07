Arthur Sales da Bélgica para o ataque do Paços de Ferreira

Avançado brasileiro emprestado aos castores.

O avançado brasileiro Arthur Sales reforça o Paços de Ferreira, por empréstimo do Lomell, equipa da II Liga da Bélgica, detida pelo mesmo grupo do Manchester City.

O nome do mais recente reforço, que também pode jogar a partir do corredor esquerdo do ataque, foi anunciado pelo Paços nas suas redes sociais e compreende um empréstimo válido por uma época, até junho de 2023, por parte do Grupo City, que, além do emblema belga, também é responsável pela gestão dos ingleses do Manchester City.

Artur Sales, de 20 anos, fez formação nos brasileiros do Vasco da Gama e, na época passada, viveu a primeira experiência europeia, ao serviço do Lomell, ao serviço do qual anotou oito golos em 19 jogos.

O esquerdino é o quarto reforço do Paços na pré-temporada, depois das contratações do médio escocês Jordan Holsgrove (ex-Celta de Vigo, Espanha), do avançado brasileiro João Magno (ex-Canelas, do Campeonato de Portugal) e do extremo holandês Nigel Thomas (ex-PSV B, Países Baixos).