Minhotos e tondelenses empataram a uma bola

O Tondela recebeu e empatou este domingo a um golo com o Vitória de Guimarães, num resultado curto para as necessidades das duas equipas, em encontro da 31.ª jornada da Liga Bwin.

A formação da casa, que falhou a saída dos lugares de descida, marcou primeiro, aos 63 minutos, por Rafael Barbosa, e os forasteiros empataram aos 67, por Rafa Soares, não conseguindo ficar a depender de si próprios para chegar ao quinto posto.

Na classificação, o Tondela manteve-se no 17.º posto, com 26 pontos, os mesmos do Moreirense (16.º) e mais um do que o Belenenses SAD (18.º), enquanto o Vitória segue em sexto, com 43 pontos, mantendo os cinco de atraso para o Gil Vicente.

Veja o resumo do jogo: