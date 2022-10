PSP classifica clássico entre FC Porto e Benfica como de "risco elevado"

Autoridades vão acionar os meios para garantir a ordem e segurança nas ruas e no estádio, antes, durante e depois do FC Porto-benfica desta sexta-feira

O clássico desta sexta-feira no Dragão, entre o FC Porto e o Benfica, é considerado como um jogo de "risco elevado" pela PSP, que anunciou o conjunto de medidas para salvaguardar a segurança antes, durante e depois do evento, deixando ainda alguns conselhos aos adeptos.

Vai ser implementado um policiamento adaptado às circunstâncias, integrando diferentes valências, mormente elementos das diferentes Divisões Policiais, Divisão de Trânsito, Divisão de Investigação Criminal, Equipas de Intervenção Rápida, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas e da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia.

O objetivo é assegurar a ordem pública e as condições de segurança necessárias para a realização do evento desportivo; proceder à regularização rodoviária e aos condicionamentos de trânsito necessários à fluidez da circulação automóvel nas imediações do estádio; garantir a segurança das equipas intervenientes no evento; e realizar o acompanhamento e encaminhamento das claques e adeptos das equipas envolvidas.

A PSP pede aos adeptos que se desloquem com antecedência para evitar aglomerações de última hora.

Os adeptos da equipa visitante têm o Parque de Bonjóia como ponto de concentração, pelas 18h00.