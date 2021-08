Pedro Proença: "Lotação de 33% não é aquilo que desejamos..."

Presidente da Liga Portugal, presente em Alvalade para assistir ao arranque da nova Liga Bwin, afirmou pretender que a capacidade dos estádios seja total "num curto espaço de tempo".

Público nas bancadas: "Foi verdadeiramente uma vitória da organização do futebol que possibilitou estar aqui com público, mas não com a quota que gostaríamos. 33% não é aquilo que desejamos, mas que queremos que rapidamente este processo seja ultrapassado para que possamos ter estes completamente cheios. Esse trabalho tem sido feito pela Liga. Pelo menos, atingimos o objetivo de começar a nova época com algum público."

Aumento da lotação: "Estamos todos dependentes na vida da curva epidémica e, portanto, temos a expectativa de rapidamente voltar à normalidade. Num curto espaço tempo, queremos ter novamente os 100% de lotação."

Campeonato: "Aquilo que tem sido o ADN Das nossas competições. Arranca hoje uma prova renovada, com nova roupagem, naming sponsor, rebranding. A ambição é a mesma. Ter 306 jogos cheios de emotividade, com os parceiros envolvidos. Tenho a plena convicção que teremos uma competição disputada até ao fim e que a incerteza do resultado seja uma constante."

Ambiente calmo: "O futebol não deve viver desses problemas. Preparamos uma revisão dos nossos regulamentos para adaptar a nova realidade. O futebol vive da emoção, de golos, de fintas e defesas. Queremos que essas discussões sejam marginais e que não alimentem negativamente o nosso produto audiovisual. Estamos prontos para defender o futebol com talento, a nossa marca de água. Temos alguns dos melhores jogadores do Mundo, estádios, árbitros... temos tudo para que corra bem e há convicção que esta época seja recheado de sucesso. "