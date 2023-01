Liga oficializa a nova data para o jogo entre Paços de Ferreira e Benfica

Confirma-se a realização da partida da ronda 20 no próximo dia 26 de janeiro.

A Liga oficializou esta terça-feira a nova data do encontro entre Paços de Ferreira e Benfica, da jornada 20 do campeonato. Inicialmente agendado para 12 de fevereiro, o encontro será disputado no dia 26 de janeiro, às 20h15.

O Paços de Ferreira, conforme O JOGO informou ontem, não via com bons olhos esta alteração, inicialmente tomada na Comissão Permanente de Calendários (CPC) e agora confirmada em reunião geral.

A proteção ao Benfica, tendo em conta a presença nas provas europeias, foi tida como prioritária, uma vez que joga em Braga no dia 9 do próximo mês, para os quartos de final da Taça de Portugal, e defronta o Club Brugge no dia 15, na Bélgica, para a primeira mão dos oitavos de final da Champions. A realização da partida com os castores seria, portanto, entre as duas datas.

De referir ainda que a receção dos castores ao Gil Vicente, da ronda 18, passou do dia 30 para 31 de janeiro, às 19h00, um horário ainda sujeito a alteração.