Paços de Ferreira contesta nova data do jogo com o Benfica

Partida estava inicialmente agendada para 12 de fevereiro, depois de o Benfica jogar em Braga e antes da ida à Bélgica, para a Champions.

O Paços de Ferreira, apurou O JOGO, contesta a possível realização do jogo com o Benfica, relativo à jornada 20 do campeonato, no dia 26 de janeiro, quando estava inicialmente previsto que se realizasse a 12 de fevereiro. Esta alteração da data foi inicialmente tomada na Comissão Permanente de Calendários (CPC) e deverá ser confirmada esta terça-feira em reunião geral dos clubes.

A proteção ao Benfica, tendo em conta a presença nas provas europeias, foi tida como prioritária, uma vez que joga em Braga no dia nove do próximo mês, para os quartos de final da Taça de Portugal, e defronta o Club Brugge no dia 15, na Bélgica, para a primeira mão dos oitavos de final da Champions. A realização da partida com os castores seria, portanto, entre uma e outra partida das águias.

O Paços de Ferreira, que ocupa o último lugar no campeonato e alcançou a primeira vitória na prova no passado fim de semana, em Vila do Conde, recebe o Braga no próximo sábado e o Gil Vicente no dia 30, duas partidas, sobretudo a segunda, pode ser com um adversário direto, que considera fundamentais para alimentar a esperança na permanência. A calendarização do jogo com o Benfica, também em casa, poucos dias antes do duelo com o conjunto de Barcelos, com a inerente exigência em termos físicos e risco de baixas, está na base da contestação pacense à data.