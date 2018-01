Rui Santos revela email da APAF para figuras do Benfica

Rui Santos, comentador da SIC Notícias, avançou com um email da APAF para figuras afetas ao Benfica

Rui Santos revelou um email da APAF para figuras ligadas ao Benfica, com a intermediação de um blogue sobre o universo encarnado (Hugo Gil). No programa "Tempo Extra" da SIC Notícias, o comentador televisivo diz existir um circuito de informação entre personalidades afetas ao clube da Luz - algo que o emblema encarnado não admite -, destacando ainda ter sido visado em emails enviados para algumas dessas figuras.

"Tenho exemplos de emails em que eu próprio sou visado em que se falam de diversas situações comentadas no 'Play-off' ou no 'Tempo Extra'. Há aqui uma circulação de informação de um conjunto de figuras que estão ligadas à comunicação do Benfica. Isso foi sempre negado [pelo Benfica]. Mesmo considerando as reações de várias figuras do Benfica que não se identificam com esta forma de estar, quem é que deu corda a Pedro Guerra? Quem é que deu estatuto a Carlos Janela e ao seu papel? A questão aqui é: o presidente do Benfica acreditava ser possível criar um regime monolítico, com uma voz única, veiculada por um conjunto de figuras que estão todas ligadas? Acreditava nisso? Já tirámos um conclusão com o caso dos emails: isto não foi por acaso. Isto foi montado com um claríssimo objetivo. Qual é a posição do Benfica sobre a comunicação do Benfica? Para se perceber o papel destas figuras como o Hugo Gil, que tem passado pelos pingos da chuva", começou por referir Rui Santos.

"Há um email de 31 de janeiro de 2017, enviado alegadamente por alguém da APAF, com o email robot@apaf.pt, para este Hugo Gil, com o seguinte texto: 'Caro associado, atendendo aos vários acontecimentos que têm surgido na nossa sociedade de advogados elaborou um parecer jurídico sobre o tema em epígrafe'. E o tema em epígrafe era 'Parecer jurídico sobre insultos, injúrias e difamações, um trabalho interessante que vos pode ajudar a esclarecer situações futuras. Isto da APAF para o Hugo Gil e o Hugo Gil manda este email para Luís Bernardo, Pedro Guerra, André Ventura, Rui Gomes da Silva, Rui Gouveia, Calado, José Nunes Martins e Carlos Janela. Significa que este conjunto de pessoas estavam todos ligados no sentido de criar mensagens claras de defesa ao Benfica contra os adversários. Presidente do Benfica, acha que isto é bom para o futebol? Acha que isto é bom para o Benfica", questionou.