CD suspende Otávio e Tabata por um jogo na sequência do FC Porto-Sporting

Castigo divulgado esta terça-feira. Ambos pagam ainda uma multa de 765 euros.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol informou esta terça-feira que puniu Otávio, médio do FC Porto, e Tabata, avançado do Sporting, com um jogo de suspensão, além de uma multa no valor de 765 euros a cada um.

Em causa ainda o clássico realizado no dia 11 de fevereiro, no Dragão, e que terminou empatado a duas bolas. O encontro, recorde-se, ficou marcado por uma enorme confusão após o apito final. Tabata e Otávio protagonizaram um dos momentos mais quentes, ficando pegados até bem perto do túnel de acesso aos balneários.

Perante este castigo, Otávio falha a Supertaça, primeiro jogo oficial da temporada para o FC Porto, frente ao Tondela, enquanto Tabata estará fora da primeira ronda do campeonato.

Segundo o CD da FPF, Otávio e Tabata foram castigados por "uso de expressões e gestos ameaçadores", enquanto Feddal, que alinhava no Sporting a época passada, foi punido com uma repreensão e multa de 51 euros por " protesto, atitude incorreta e outras infrações leves".

Segundo explica o documento, o processo disciplinar foi instaurado em 1 de março de 2022 e depois de concluído o inquérito, a Comissão de Instrutores da Liga propôs CD da FPF "a conversão do processo de inquérito em processo disciplinar" a Feddal e o arquivamento "quanto aos demais jogadores envolvidos na factualidade participada".

"O CD, discordando parcialmente daquele entendimento, considerou haver indícios suficientes da prática de infrações disciplinares por parte dos jogadores Zouhair Feddal e Bruno Tabata, da Sporting CP SAD, e do jogador Otávio, da FC Porto SAD, determinando a conversão do processo de inquérito em processo disciplinar", acrescenta.