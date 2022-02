Grande confusão no final do FC Porto-Sporting: veja as imagens

O árbitro João Pinheiro distribuiu vários cartões vermelhos após o apito final do clássico.

O clássico entre FC Porto e Sporting terminou empatado a dois golos e com enorme confusão no relvado.

Com os ânimos descontrolados no relvado, o árbitro João Pinheiro distribuiu cartões vermelhos a Marchesín, João Palhinha, Pepe e Tabata. Hugo Viana, diretor do Sporting, também dentro das quatro linhas, pegou-se com Pepe e viu cartão vermelho.

Tabata e Otávio protagonizaram um dos momentos mais quentes, ficando pegados até bem perto do túnel de acesso ao balneário.

No fim, os treinadores Sérgio Amorim e Rúben Amorim acalmaram os ânimos e terminaram com um abraço e sorrisos.