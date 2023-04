CD pune Vitória e Braga com um jogo de interdição e multas de quase 20 mil euros

Em causa o dérbi minhoto da ronda 22 do campeonato e o arremesso de tochas por parte dos adeptos.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol informou esta terça-feira que puniu o Vitória e o Braga com um jogo de interdição, além de multas, na sequência do dérbi da jornada 22 do campeonato, realizado no dia 27 de fevereiro.

Os vitorianos terão de desembolsar 8.920 euros, enquanto o Braga foi ainda punido com uma multa no valor de 10.840 euros. Em causa o arremesso de tochas por parte dos adeptos de ambas as formações, sendo que os castigos aplicados se explicam pela reincidência.

O encontro, que a formação de Moreno venceu por 2-1, foi quente dentro e fora das quatro linhas. Depois do apito final, no túnel de acesso aos balneários do Estádio D. Afonso Henriques, jogadores e elementos das duas equipas envolveram-se numa grande confusão - ouviram-se esses insultos na zona da Imprensa -, obrigando à intervenção de agentes da PSP.

No decorrer do jogo, quando Tiago Silva foi expulso, aos 54', os adeptos de Vitória e Braga envolveram-se em desacatos na bancada norte. Voaram cadeiras e tochas, mas os agentes da PSP resolveram o conflito em pouco tempo.