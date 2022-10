Benfica goleou o Chaves e aumentou vantagem para o FC Porto

Triunfo por cinco golos sem resposta na ronda 11 do campeonato.

O líder Benfica aumentou para oito pontos a vantagem sobre o atual segundo classificado FC Porto, ao vencer em casa o Chaves, por 5-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga.

Horas depois de os dragões terem empatado em casa do Santa Clara (1-1), o Benfica venceu os flavienses com golos de David Neres (2 minutos), Grimaldo (10), Gonçalo Ramos (37), Musa (81) e Rafa (90+3).

Os encarnados' ainda invictos esta temporada, passam a somar 31 pontos, mais oito do que o FC Porto e nove do que o Braga, que tem menos um jogo, enquanto o Chaves, que vinha de duas vitórias seguidas e não perdia há três jogos no campeonato, é 10.º, com 15 pontos.