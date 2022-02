Presidente do Sporting utilizou a sala de Imprensa do Estádio do Dragão para tecer duras críticas à arbitragem do clássico entre FC Porto e Sporting, que terminou empatado 2-2.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, utilizou esta sexta-feira a sala de Imprensa do Estádio do Dragão para tecer duras críticas à arbitragem do clássico entre FC Porto e Sporting, que terminou empatado 2-2.

No final das declarações, os ânimos exaltaram-se. Funcionários do emblema azul e branco, com o vice-presidente Vítor Baía à cabeça, interpelaram o líder máximo dos "leões" quando o mesmo se dirigia para o autocarro, num momento em que, embora não tenham existido agressões, apenas bocas e apertos, polícia e stewards tiveram de intervir.