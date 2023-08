Rodrigo Macedo reforça Moreirense: "Sempre joguei no Braga. Este é um passo muito importante"

Com pouco espaço para dar luta no ataque do Braga, Rodrigo Macedo vai procurar afirmar-se na I Liga a partir do recém-promovido Moreirense.

O Moreirense apresentou esta terça-feira Rodrigo Macedo, avançado que chega ao clube de Moreira de Cónegos por empréstimno do Braga. A cedência que não contempla opção de compra.

"Toda a gente sabe que fiz a formação no Braga, sempre joguei no Braga. Este é um passo muito importante para mim. Vai ser um bom desafio, vai-me dar coisas que ainda não consegui ter e acho que isso é muito bom para mim. É um orgulho vestir esta camisola", disse aos meios de comunicação do Moreirense.

"Podem sempre um jogador muito trabalhador e lutador, pois lutarei com todas as minhas forças por este clube e juntos, equipa e adeptos, vamos alcançar os objetivos. Sempre fui um jogador que na formação tive muito golo, sou um ponta-de-lança e vou ajudar máximo a equipa., A equipa está acima de tudo e eu, fazendo golos, estou claramente a ajudar a equipa", acrescentou Rodrigo Macedo.

"Conhecia muito a história deste clube, tem uns adeptos muito fervorosos, apoiam muito o clube, e agora vou conhecer mais a cada dia. É um grande desafio que se Deus quiser vai correr bem", finalizou.

O jovem atacante dos guerreiros foi chamado a esta pré-temporada por Artur Jorge, tendo beneficiado de uma oportunidade na primeira equipa a época passada, fruto dos bons desempenhos nos sub-23.

