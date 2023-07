Lateral do Braga está nos planos do Moreirense

Lateral-direito do Braga pode reforçar o plantel dos cónegos. O Moreirense está interessado em Fabiano e já informou o Braga da intenção, apesar da presença de Dinis Pinto no plantel e da esperada chegada de Sérgio Conceição.

Fabiano é um dos alvos do Moreirense. O lateral-direito, de 23 anos, possui contrato com o Braga até junho de 2024, mas não entra nas contas do técnico arsenalista, Artur Jorge. Aliás, a exemplo da segunda metade da época passada, altura em que foi emprestado ao Kasimpasa, da Turquia.

Os cónegos já manifestaram o desejo de contar com os préstimos do brasileiro junto dos responsáveis bracarenses e aguardam por uma decisão quanto à cedência. De referir que o Moreirense já contratou para as mesmas funções Dinis Pinto, ex-Braga, e aguardam pela chegada de Sérgio Conceição, ex-Portimonense, cedido pelo FC Porto.

Fabiano já trabalhou com o treinador Rui Borges na Académica, em 2020/21, quando atuou na Briosa por empréstimo do Braga. Natural de Presidente Prudente, São Paulo, o defesa-direito começou na formação do Penapolense, passou pela do Linense e saiu para os sub-19 do Braga, em 2018/19. Jogou nos sub-23 e equipa B e, em 2020/21, foi emprestado à Académica. Voltou ao Minho em 2021/22 e afirmou-se na equipa principal, tendo feito 35 jogos, mas, a meio da época passada, foi cedido ao Kasimpasa.

Com Pedro Aparício ainda indisponível, o Moreirense defronta o Länk Vilaverdense, da II Liga, no sábado, na Vila Desportiva.