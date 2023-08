Fabiano disse adeus ao Braga e assinou pelo Moreirense: eis o valor do negócio

Acordo válido por três temporadas.

Fabiano Souza despediu-se do Braga e é reforço do Moreirense, num negócio de 700 mil euros por 50 por cento do passe. O lateral direto brasileiro assinou um contrato válido por três temporadas e já se encontra às ordens do treinador Rui Borges.

O jogador de 23 anos chegou a Portugal em 2018/19, tendo concluído a formação no emblema arsenalista. Representou os sub-23, a equipa B e esteve cedido à Académica. Pela formação principal do Braga, somou 58 jogos.

Fabiano esteve cedido na segunda metade da época passada ao Kasimpasa, da Turquia.