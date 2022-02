Avançado Pires troca o Moreirense por clube ucraniano

Pires vai assinar com o Dnipro, da Ucrânia, um contrato válido por três épocas e meia, com mais uma de opção.

O valor da transferência carece ainda de confirmação, mas as informações apontam para um montante entre um milhão e um milhão e meio de euros.

O brasileiro já rescindiu o vínculo que o ligava aos cónegos até 2023 e viaja na quarta-feira para a Turquia, país onde a equipa ucraniana vai cumprir o estágio de preparação para o regresso à competição, a 27 de fevereiro, após a habitual paragem de inverno.

No Dnipro, o ala vai encontrar o português Nélson Monte, ex-Rio Ave, e ainda os brasileiros Busanello e Bill.

Pires, que chegou ao Moreirense no início da época passada com contrato de três anos e deixa o Minho a meio do vínculo, foi um dos indiscutíveis na primeira metade da época, mas perdeu o estatuto nas últimas jornadas.