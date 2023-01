Presidente do Marítimo reage à denúncia de aliciamento de Edgar Costa

"O jogador já fez o seu papel", referiu Rui Fontes esta sexta-feira.

O presidente do Marítimo disse esta sexta-feira que o caso que envolve o futebolista Edgar Costa, que denunciou uma alegada tentativa de aliciamento, "faz parte de outros tempos", referindo que é anterior ao seu mandato.

"Faz tudo parte de outros tempos, não do tempo em que estou no Marítimo, portanto, não tenho nada que me pronunciar sobre isso. Foram jogadores do Marítimo que foram prestar declarações à Procuradoria-Geral da República. Não há mais nada para adiantar, aquilo está em segredo de justiça com certeza", adiantou Rui Fontes, que assumiu a presidência do emblema verde rubro em novembro de 2021, tendo o caso decorrido na direção de Carlos Pereira.

A notícia avançada pelo semanário Expresso dá conta que o jogador do Marítimo denunciou, em 2019, uma tentativa de aliciamento por parte de Miguel Pinho, para facilitar no jogo frente ao Benfica, algo que o empresário nega.

O jogo em questão remonta à temporada 2015/16, tendo a formação da Luz vencido na Madeira por 2-0, na penúltima jornada, conquistando no mesmo ano o título de campeão nacional, com mais dois pontos que o Sporting, segundo classificado.

"O jogador já fez o seu papel que foi aquele que veio no Expresso, o que é que temos de adiantar mais? Não há mais nada a adiantar. O jogador já disse aquilo que tinha a dizer nas instâncias onde tinha de dizer e, portanto, a partir daí assunto encerrado", frisou o presidente madeirense, à margem da inauguração de uma delegação do clube no Funchal.