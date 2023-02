Presidente do Marítimo internado com uma pneumonia

Rui Fontes, sabe O JOGO, está hospitalizado desde terça-feira

O Presidente do Marítimo, Rui Fontes, informou há pouco o gabinete de comunicação do clube, está internado com uma pneumonia no Hospital Particular da Madeira. O seu estado requer atenção.

O JOGO sabe que o dirigente máximo do Marítimo está internado desde a passada terça-feira, quando ali se dirigiu para apuramento do seu estado de saúde.

Recorde-se que Rui Fontes viajou, na última sexta-feira, com a equipa do Marítimo para Lisboa e depois realizou uma viagem de autocarro para Portimão, mas ficou no hotel porque o seu estado de saúde obrigava a cuidados.

Na passada segunda-feira, durante a tarde, o dirigente deu uma entrevista à TSF-Madeira em que demonstrou já algumas dificuldades em se expressar. No dia seguinte, dois dias após o regresso ao Funchal, é internado com uma pneumonia viral. O nosso matutino sabe que há um elemento da família de Rui Fontes que também está com uma pneumonia viral no mesmo hospital.