Percy Liza já não é jogador do Marítimo

Marítimo anuncia rescisão contratual com o peruano Percy Liza.

O Marítimo anunciou esta quinta-feira que o avançado Percy Liza já não pertence ao emblema madeirense da I Liga, por mútuo acordo, após o avançado peruano ter sido afastado do plantel pelo fraco empenho.

"O CS Marítimo informa que chegou a acordo com o jogador Percy Liza para a rescisão do seu contrato", pode ler-se na publicação dos "verde rubros" no seu sítio oficial, dando conta que o jogador que estava cedido a título de empréstimo "regressa ao Sporting de Cristal", emblema peruano que detém o seu passe.

Percy Liza, de 23 anos, foi afastado do plantel principal maritimista no início do mês, "por não estar exatamente no alinhamento desejado", segundo o técnico José Gomes.

Na altura, o "timoneiro" do conjunto que ocupa o 16.º posto na I Liga, lugar que dá acesso ao play-off de manutenção, com 22 pontos, frisou que prefere "jogadores que dão 100%" a um que "é mais forte, mas que, às vezes, só dá 20".

O avançado chegou ao Marítimo no início do mês de setembro, tendo alinhado em 15 jogos e apontado um golo ao serviço do emblema insular.