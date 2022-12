Pedro Silva: o "mago" que sonha encantar os Barreiros

Inteligência e visão de jogo fazem do promissor esquerdino, internacional jovem por Portugal, o tradicional "abre-latas" que qualquer treinador gostaria de ver incluído no plantel.

A história de Pedro Silva podia muito bem não ser esta, não fossem os tios a insistir com o madeirense. Quase acidentalmente, portanto, deu os primeiros toques na redondinha ao serviço do Nacional, onde passou sete anos antes de vestir as camisolas de Benfica e Vitória de Guimarães.

"Vivia com os meus pais e com os meus tios, e o meu primo jogava no Nacional. Fui ver um treino, gostei bastante e começou aí o meu percurso. Depois, aceitei o convite do Benfica e fui sozinho para Lisboa. Foram anos muito bons, durante os quais aprendi bastante e evoluí muito como jogador. Era tudo muito metódico e exigente", conta a O JOGO o médio de 20 anos.

Após duas temporadas de sucesso na Cidade Berço, Pedro voltou a casa esta temporada para vestir a camisola do Marítimo e diz estar agradecido ao clube pela forma como foi acolhido.

"Terminei contrato com o Vitória e o Marítimo chegou-se à frente. Fui muito bem recebido, principalmente pelos treinadores, e os meus colegas ajudaram-me imenso. A verdade é que, ter jogado no rival Nacional pesou um pouco na minha decisão, mas o importante é sentir-me bem", admite o internacional jovem português.

A temporada não tem corrido de feição aos leões da Madeira, que ocupam o sexto lugar da Série A da Liga Revelação e têm o apuramento para a fase de campeão muito longe. Contudo, Pedro Silva acredita na subida de rendimento do grupo nos próximos tempos e aponta à conquista da Taça Revelação.

"Queremos amealhar o máximo de pontos. Infelizmente, é muito difícil chegar ao apuramento para a fase de campeão, mas agora pensamos na Taça Revelação. Faltou-nos um pouco de sorte e de frieza no último terço, mas vamos trabalhar e corrigir isso", assume o canhoto, apontando objetivos para o futuro próximo.

"Quero ajudar os sub-23 e chegar à equipa principal do Marítimo. Espero que isso se concretize ainda esta época. É uma das minhas grandes ambições", revela.