Marítimo numa disputa com Ludogorets e Krasnodar e até revelam valores

Avançado Ricardinho, do Grémio, apontado ao clube insular.

O avançado Ricardinho, do Grémio de Porto Alegre, do Brasil, poderá reforçar o Marítimo. De acordo com a Imprensa brasileira, o jovem atacante, de 20 anos, está a ser cobiçado pelo Marítimo e por mais duas equipas europeias: Ludogorets, da Bulgária, e Krasnodar, da Rússia.

Em cima da mesa estará uma proposta de empréstimo dos insulares, na ordem dos 200 mil euros, e, apesar de Marcos Herrmann, dirigente do emblema de Porto Alegre, não confirmar o negócio, a saída do ponta de lança é dada como certa, uma vez que perdeu espaço entre as opções do técnico, Luiz Felipe Scolari.

Na última temporada, Ricardinho, que conta com passagens pelas formações do Flamengo e São Paulo, foi utilizado em 32 partidas, marcou nove golos e fez duas assistências.