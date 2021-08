Liga comunica interdição do relvado do Estádio do Marítimo

Medida, prevista na nova versão do Manual de Licenciamento das Competições, deve-se a nova avaliação negativa de forma consecutiva. Vistoria a realizar esta terça-feira

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) informou, esta segunda-feira, através do sítio oficial na Internet, que o relvado do estádio do Marítimo foi interditado por razão do estabelecido no Manual de Licenciamento das Competições versão 2021/22.

O documento prevê a sanção - já comunicada ao clube -, tomada um dia após a realização do Marítimo-FC Porto (terceira jornada da Liga Bwin), com o facto do tapete ter "sido pontuado com a segunda nota [de nível] 2 consecutiva", no último domingo.

A primeira nota negativa (2,06) havia sido atribuída ao relvado do clube insular no passado dia 8 de agosto, por ocasião do Marítimo-Braga, duelo relativo à jornada de abertura do principal escalão do futebol português.

"Em conformidade com o estabelecido no Manual de Licenciamento das Competições, o Marítimo foi hoje notificado da interdição preventiva do seu relvado. (...) Depois do mesmo ter sido pontuado com a segunda nota 2 consecutiva no jogo contra FC Porto, tal como já havia ocorrido no encontro da 1ª jornada entre Marítimo e Braga, tendo sido notificado o clube para o risco de interdição", lê-se na nota da LPFP.

O organismo, que tutela as competições profissionais de futebol, adianta também que, de acordo com o Manual de Licenciamento das Competições, será feita, esta terça-feira, uma visita ao estádio do Marítimo por parte da Comissão Técnica de Vistorias.

Esta equipa de avaliação dos recintos desportivos recomendará, em função dos dados da vistoria, as medidas administrativas a aplicar pela LPFP e estará a seu encargo o levantamento da interdição - que impede realização de treinos e jogos.