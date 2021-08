Carlos Pereira explica condições do relvado e "atira-se" a Conceição: "Já nos habitou à azia"

Carlos Pereira, presidente do Marítimo

Presidente do Marítimo, em declarações à TSF, fez duras críticas ao treinador do FC Porto e explica que o Marítimo está a tratar da recuperação do relvado.

Estado do relvado e críticas a Sérgio Conceição: "Sérgio Conceição não sabe perder pontos. Já foi assim no ano passado quando fomos ganhar ao Dragão e aí a culpa foi de alguém menos dele. Tem de assumir também as suas responsabilidades. Tenho o máximo de respeito pelo FC Porto e por todos os clubes que cá vêm. Queremos dar o melhor espetáculo possível. Há momentos menos bons, acredito que este poderá ser um momento menos bom face à onda de calor. Nunca a região teve 30 e tal graus de calor como tem tido, nunca aquele efeito estufa dentro daquele estádio chegou acima dos 44º. É calor a mais para um relvado."

Mais críticas a Conceição: "Aquela grande discussão entre ele e Luís Gonçalves, o soco que ele dá banco... O Sérgio já nos habituou a essas coisas, bem como quando era treinador do Braga, uma bofetada que deu no nosso secretário técnico... Ele já nos habituou a tantas coisas que desabonam a seu favor... Quanto ao relvado, também lhe posso questionar se quando nós fomos ganhar no Dragão se o relvado estava bom ou mau. É fácil atribuir as culpas aos outros sem assumir ele próprio a sua responsabilidade. Nos anos em que perdeu na região, a culpa era de alguém menos dele."

Mais explicações: "Não quero dizer com isto que o relvado estava nas melhores condições, mas também acho que se especulou muito mais do que efetivamente era. Houve um pouco de areia amarela a mais. O relvado não se aguentou nas perfeitas condições, mas nas condições possíveis. Temos investido muito na recuperação do relvado, nós não conseguimos é atenuar o calor que se faz sentir naquele espaço e que faz o efeito de estufa."

Marítimo está a tentar recuperar o relvado: "Estamos a tentar recuperar da melhor forma, mas também é do conhecimento da diretora-executiva da Liga e da diretora de competições, outros relvados que dos quais tenho mandado fotografias e que estão nas mesmas condições ou se calhar alguns até piores. Não se comenta tanto, porque os jogos não são tão mediáticos como este foi e não têm também um treinador como tem o FC Porto, que já nos habituou com a sua azia e mau perder."