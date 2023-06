Assembleia Geral do Marítimo: "plano estratégico" apresentado a 27 de junho

Terá lugar no Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António, às 18h00.

O Marítimo anunciou esta quarta-feira que a Assembleia Geral extraordinária (AG) pedida pela direção, para a apresentação e votação do plano estratégico para o futuro imediato do emblema despromovido à II Liga de futebol, realiza-se no dia 27 de junho.

No seguimento do que foi anunciado na segunda-feira pelo presidente maritimista, em conferência de imprensa, o clube informa que a assembleia terá lugar no Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António, em 27 de junho, às 18h00.

Segundo o comunicado, a reunião magna apenas terá um único ponto na ordem de trabalhos, a "apresentação, discussão e votação da proposta de Plano Estratégico para o futuro imediato do Club Sport Marítimo da Madeira".

O arranque da pré-temporada dos verde rubros terá início em 6 de julho.

O desfecho da época não foi favorável aos madeirenses, que interromperam quase 40 participações consecutivas no patamar mais alto do futebol português, ao perderem o play-off de permanência, frente ao Estrela da Amadora.

O Marítimo tinha sido despromovido pela última vez na temporada 1982/83, tendo ascendido ao patamar mais alto do futebol português duas épocas depois, onde permaneceu por 38 anos consecutivos, desde 1985/86.