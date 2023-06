Uma despedida no Gil Vicente: "Serei mais um a apoiar o nosso clube"

Henrique Gomes com a camisola do Gil Vicente

Henrique Gomes termina contrato e deixa o emblema de Barcelos.

Depois de quatro épocas consecutivas no plantel principal, Henrique Gomes, lateral-esquerdo barcelense, de 27 anos, já não é jogador do Gil Vicente. Numa publicação no Instagram, o jogador deixou uma mensagem de despedida: "Foi bom... foi muito bom! Obrigado por tanto Gil Vicente Futebol Clube. Serei agora mais um de fora a apoiar o nosso clube. Os maiores sucessos, gilistas!", pode ler-se.

O defesa estava em fim de contrato e saiu a custo zero. Somou em Barcelos 58 jogos, dois golos e quatro assistências.