Rui Almeida deixa o comando técnico do Gil Vicente

Treinador de 51 anos não resistiu ao ciclo de quatro derrotas seguidas. Treino desta terça-feira foi orientado pelos adjuntos.

Rui Almeida já não é treinador do Gil Vicente. Depois da derrota na Choupana, com o Nacional, o técnico de 51 anos foi informado pela Direção liderada por Francisco Dias da Silva que terminara a ligação ao clube de Barcelos.

O treino desta terça-feira já foi orientado pelos adjuntos.

Contratado este verão para suceder a Vítor Oliveira, que conseguiu conduzir o Gil Vicente a um confortável décimo lugar na época do regresso à I Liga, Rui Almeida estreou-se no escalão principal e não passou da sétima jornada, obtendo apenas uma vitória. Um triunfo conseguido precisamente no primeiro compromisso do campeonato, com o Portimonense, a 27 de setembro. Seguiram-se dois empates (nos Açores, com o Santa Clara e em casa com o Tondela) e quatro derrotas seguidas nos últimos jogos, diante de FC Porto, Sporting, Vitória de Guimarães e Nacional.

Esta é a terceira mudança de treinador na presente edição da I Liga, depois das trocas no Vitória de Guimarães, de Tiago Mendes por João Henriques, após a terceira jornada, e no Moreirense, de Ricardo Soares por César Peixoto, já esta semana.