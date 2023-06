Presidente do Gil Vicente segura o treinador Daniel Sousa

Daniel Sousa no banco do Gil Vicente

Francisco Dias da SIlva garantiu que espera anunciar Daniel Sousa ainda esta semana.

Confrontado com notícias que davam conta de um suposto interesse do Marselha, onde Daniel Sousa foi adjunto de André Villas-Boas, Francisco Dias da Silva, presidente gilista, garantiu a O JOGO a continuidade do técnico em Barcelos para a nova temporada. "Até ao final desta semana vamos anunciar. Depende da minha agenda. Este é o tempo das notícias de chegadas e saídas no plantel", comentou, reforçando que, "provavelmente esta semana", o assunto ficará arrumado em definitivo.

Na época de estreia, aos 38 anos, Daniel Sousa, que pegou no clube em novembro, então em zona de descida, assegurou a permanência, objetivo para o qual foi contratado.

Nesta fase, como sublinhou o presidente, o clube está a trabalhar na composição do plantel, tarefa assumida como prioritária e, presume-se, seguindo as ideias ditadas por aquele que será o timoneiro da equipa.